La BEI et la CDC allouent 1 milliard d'euros supplémentaires à la transition écologique des collectivités

Ce jeudi 29 avril, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) annoncent ouvrir conjointement une nouvelle ligne de financement dédiée aux investissements des collectivités locales en matière de transition écologique. Doté de 1 milliard d'euros, ce nouveau partenariat prend le relai de deux dispositifs similaires mis en œuvre en 2015 et 2019 et qui ont permis d'allouer 1,8 milliard d'euros de financements au secteur public français. Les prêts seront accordés via la Banque des territoires.

Cette nouvelle enveloppe de prêts met l'accent sur les projets en faveur de l'action climatique. « Au moins la moitié de [l'enveloppe] sera consacrée à des projets contribuant à lutter contre les effets du réchauffement ou à en atténuer les effets », précisent les deux partenaires. Le dispositif vise à améliorer l'accès au financement à long terme pour les investissements de moins de 25 millions d'euros. Les projets recherchés concernent notamment l'efficacité énergétique des bâtiments, les réseaux d'eau et d'assainissement, les mobilités douces et les transports publics propres.