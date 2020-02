Prêts pour l'eau : la Banque européenne d'investissement prévoit une enveloppe de 350 millions

La Banque européenne d'investissement (BEI) prévoit d'attribuer une enveloppe de 350 millions d'euros au cours des prochaines années, aux projets dédiés aux secteurs de l'eau et de l'assainissement. Pour instruire les dossiers de demande de prêts, celle-ci compte sur des partenariats avec d'autres banques.

Un premier accord a été ainsi passé avec la Caisse d'Épargne. Celle-ci bénéficie de 150 millions d'euros pour des investissements publics et privés. Les projets éligibles concerneront les secteurs de l'eau potable, les eaux usées ou pluviales, mais également la lutte contre les inondations et l'érosion côtière en France métropolitaine, en Corse et dans les départements d'Outre-mer.

La biodiversité pourra faire l'objet de financements pour la restauration de cours d'eau ou la lutte contre la pollution diffuse. Le montant des projets à financer pourra être compris entre un million et 50 millions d'euros. « Les projets éligibles sont de nature à avoir un impact positif sur l'environnement, notamment par la diminution de la charge polluante dans les cours d'eau ou la mer, par la préservation des ressources d'eau ou de la biodiversité », précise la Caisse d'Épargne. Comme les prêts accordés par la BEI représentent au maximum 50 % du besoin de financement de chaque projet, le montant pourrait atteindre au moins 300 millions d'euros d'investissement.

D'autres banques devraient compléter le rang des distributeurs d'ici les prochains mois.