Objectif prévention pour le quatrième Plan santé au travail

La nouvelle feuille de route en matière de santé au travail pour la période 2021-2025 est connue. Elle est contenue dans le quatrième Plan santé au travail (PST 4), présenté, ce mardi 14 décembre, lors d'une réunion du Conseil national d'orientation des conditions de travail (CNOCT). Ce plan est le fruit d'un travail de coconstruction entre l'État, les partenaires sociaux, la Sécurité sociale et les organismes de prévention.

« Il conforte le renversement de perspective opéré à partir du troisième Plan santé au travail en accordant la priorité à la prévention sur la réparation, dans la continuité de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et de la loi du 2 août 2021 renforçant la prévention de la santé au travail », explique le ministère du Travail.

Ce dernier met en avant quatre axes d'action. Il s'agit, en premier lieu, de renforcer la prévention des accidents du travail graves et mortels, en particulier vis-à-vis des travailleurs les plus exposés. « Quinze pour cent des accidents du travail graves et mortels surviennent au cours des trois premiers mois après l'embauche. Les jeunes et les salariés intérimaires sont particulièrement concernés », explique Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé de la Santé au travail. Le plan insiste, en second lieu, sur la prévention du risque de perte d'emploi pour des raisons de santé (désinsertion professionnelle). Il vise ensuite un meilleur accompagnement des entreprises et de leurs salariés en matière de prévention des risques psychosociaux. « Il renforce notre action en matière de prévention dans tous les domaines et tire les leçons de la crise du Covid-19 en mettant l'accent sur la protection de la santé mentale des salariés et l'importance de méthodes de gestion de crise », explique M. Pietraszewski. Enfin, le PST 4 prend en compte de nouveaux risques tels que les effets des changements climatiques, la gestion de crise des entreprises, les violences sexuelles ou les agissements sexistes au travail.

« Composé d'un axe transversal relatif à la lutte contre les accidents du travail graves et mortels et de quatre axes stratégiques, le quatrième plan est construit autour de dix objectifs déclinés en 33 actions et 90 sous-actions. De nombreux indicateurs de suivi et de livrables permettront de suivre leurs avancées. Le plan est également doté pour la première fois d'indicateurs stratégiques », vante le ministère du Travail. Le PST doit maintenant être décliné par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) en plans régionaux de santé au travail (PRST).