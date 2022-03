L'envolée des prix du gaz rend l'hydrogène vert plus compétitif que sa version fossile

L'hydrogène vert va-t-il devenir rapidement moins cher que l'hydrogène ? C'est l'hypothèse d'un rapport du cabinet d'analyses BloombergNEF, publié début mars 2022. La flambée récente des prix du gaz, sextuplé par rapport à l'année dernière, fait en effet mécaniquement gonfler celui de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie fossile. Depuis l'invasion de l'Ukraine, celui-ci est même déjà devenu plus coûteux que son alternative durable, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Chine : entre 5,28 et 6,71 dollars le kilogramme pour le premier, contre 3,22 pour le second en Chine et 4,84 à 6,68 dans les autres zones.

Par ailleurs, même si la production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable en est encore au stade de projet ou de démarrage, la crise actuelle rend, de toute façon, cette solution plus attractive en termes de sécurité énergétique et de durabilité. Dans un autre rapport publié en janvier dernier, BloombergNEF annonçait aussi, pour cette année, des prix en baisse pour les électrolyseurs et des ventes multipliées par quatre pour ces équipements, tirées d'abord par les marchés chinois et américains, puis européens.