L'adaptation au réchauffement climatique au cœur du 18e prix des Jeunes pour l'environnement EpE-TF1/LCI

Sécheresses, canicules, inondations… les évènements météorologiques extrêmes qui se multiplient ces dernières années nous rappellent régulièrement à quel point les effets du réchauffement climatique peuvent être dévastateurs aussi bien de manière ponctuelle que systémique : montée des eaux, baisse des rendements agricoles, pression supplémentaire sur la biodiversité…

Dans ce contexte, même si la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre reste une priorité absolue, l'on se doit de trouver dès maintenant des solutions pour contrer les impacts du changement climatique et prévenir les dommages associés. Pas simple d'autant que l'adaptation doit concilier sobriété et durabilité pour répondre conjointement aux enjeux climat, ressources et biodiversité.

Alors pour s'adapter aux effets du réchauffement climatique quelle sera votre solution, pour réussir cette nécessaire adaptation ? C'est sur ce thème que la 18e édition du Prix Jeunes pour l'environnement EpE-LCI, dont Actu-Environnement et Emploi-Environnement sont partenaires, donne l'occasion aux étudiants, aux jeunes diplômés ou actifs de moins de 30 ans, individuellement ou en groupe, de s'exprimer. Les lauréats se verront récompensés par Suez, Accenture, Diot Siaci et Actu-Environnement, qui remettront respectivement aux gagnants 10 000 €, 5 000 €, 3 000 € et 1 000 €. Tous les participants avec un dossier complet et recevable pourront bénéficier d'un abonnement d'un an à Actu-Environnement.

Intéressés ? Vous avez carte blanche pour composer, individuellement ou en groupe, un dossier de 10.000 caractères pages maximum, (environ 5 pages) éventuellement accompagné de support digital (vidéo, motion design, infographie…) avant le 20 mars 2023. Plus d'informations sur le site Internet d'EpE.