Neuf projets de solutions fondées sur la nature récompensés

Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer et de la Biodiversité, s'est rendu ce jeudi 23 mai 2024 dans la Meuse pour dévoiler les lauréats (1) du prix national « Solutions fondées sur la Nature » (SFN) 2024. Le projet de restauration du ruisseau des Aulnes, à Bouconville-sur-Madt, commune-hôte du déplacement, a été récompensé. Huit autres projets « exemplaires » ont été distingués, cinq en France Métropolitaine et trois en Outre-Mer. Ils ont bénénficié de 9,6 millions d'euros d'aides publiques à travers l'action des agences de l'eau et de l'Office français de la biodiversité (OFB). Les projets sélectionnés sont répartis entre l'environnement urbain et rural, et répondent aux problèmes concrets des acteurs du territoire : favoriser la biodiversité, limiter les risques d'inondation, protéger des écosystèmes dégradés ou s'adapter au changement climatique.

Ce prix national est né de la volonté de labelliser 70 projets de SFN, annoncée dans le plan Eau de mars 2023. Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la notion de SFN « regroupe des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ». Le secrétaire d'état a profité de l'occasion pour lancer un appel aux élus locaux à se saisir de ces solutions pour « favoriser l'adaptation de leur territoire au changement climatique et préserver la biodiversité ».