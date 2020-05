La BEI annonce un milliard d'euros en 2020 pour la production de batteries en Europe

Lors d'une réunion de l'Alliance européenne des batteries le mardi 19 mai, le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Andrew McDowell, a confirmé l'engagement de l'organisme à soutenir « une industrie européenne des batteries forte et indépendante ». La BEI prévoit un soutien aux projets liés aux batteries de plus d'un milliard d'euros de financement en 2020. Soit le niveau de soutien offert par l'organisme au cours de la dernière décennie.

« La crise du Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité de l'Europe aux interruptions de l'approvisionnement en matériaux et technologies critiques. Alors que la transition vers l'énergie verte s'accélère, la création d'une industrie européenne des batteries est vitale pour protéger la position concurrentielle de l'Europe dans l'économie mondiale », a déclaré Andrew McDowell. Beaucoup de composants des batteries étant fabriqués en Chine, les constructeurs automobiles européens ont connu de graves perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement pendant la crise sanitaire dès le début de l'année, et ont dû réduire leur production.

La BEI participera ainsi à toutes les étapes de la chaîne de valeur des batteries : recherche et développement, extraction et traitement des matières premières, production de batteries, infrastructures de recharge, et recyclage. La poursuite du développement d'un écosystème européen indépendant de batteries permettrait à l'Union Européenne de jouer un rôle important sur un marché, qui devrait atteindre 250 milliards d'euros par an d'ici 2025.