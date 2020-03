Produits chimiques : l'Echa lance un outil pour aider les entreprises à respecter la législation

L'Agence européenne des produits chimiques (Echa) lance ce mercredi un nouvel outil pour aider les entreprises à se conformer à la législation relative aux produits chimiques en Europe. Baptisé EUCLEF, pour EU Chemicals Legislation Finder (« moteur de recherche sur la législation relative aux substances chimiques de l'Union européenne », en français), ce service en ligne permettra aux entreprises d'avoir accès gratuitement à un panorama de quarante mesures législatives à respecter.

L'Echa espère que cet outil permettra aux entreprises, en particulier les PME, d'avoir une vision plus claire de la législation en vigueur et de mieux comprendre leurs obligations. Les documents législatifs intégrés à cette première version du moteur de recherche concernent déjà l'air et la qualité de l'eau, la protection des salariés, les pesticides, les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, les produits cosmétiques et la sécurité des jouets. Seize autres mesures législatives devraient être ajoutées à l'EUCLEF en 2021.

Outre le moteur de recherche, un système d'assistance en ligne a également été créé par l'agence afin que les entreprises puissent directement poser des questions sur la législation européenne en matière de produits chimiques. L'agence espère que les entreprises pourront ainsi dissiper tout doute sur leur utilisation de ces substances, et donc respecter les lois existantes en la matière.