Produits chimiques : dix ministres de l'Environnement interpellent la Commission européenne

Dix ministres demandent à l'exécutif européen de renforcer la stratégie sur les produits chimiques qu'il doit annoncer le 14 octobre. Un moyen de peser dans le conflit qui oppose deux de ses directions générales.

Dix ministres de l'Environnement de l'Union européenne, dont Barbara Pompili, ont signé le 1er octobre une tribune appelant la Commission à adopter une stratégie « concrète et ambitieuse » sur les produits chimiques. L'exécutif européen doit publier le 14 octobre cette stratégie annoncée dans le cadre du Pacte vert en décembre 2019.

Les ministres lui demandent d'accélérer la substitution et l'élimination des produits chimiques préoccupants, y compris les importations de produits fabriqués avec des substances interdites dans l'UE. Ils réclament des mesures incitant l'industrie à développer des produits chimiques sûrs dès leur conception, mais aussi une rationalisation des législations relatives aux substances chimiques, aux produits et aux déchets. La tribune demande également à la Commission de répondre aux problèmes des perturbateurs endocriniens, des effets combinés et des substances fluorées persistantes (PFAS). Enfin, les ministres souhaitent que « les normes les plus élevées en matière de santé humaine et d'environnement » soient promues au niveau international.

Une relation malsaine entre la DG santé et la direction générale en charge de l'industrie a été encouragée par l'ancien patron de la Commission. Bureau européen de l'environnement

Le Parlement européen avait également appelé la Commission à intensifier ses mesures à travers une résolution adoptée le 10 juillet dernier. Elle réclamait de protéger davantage les personnes les plus fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées), d'améliorer la procédure d'autorisation des pesticides, de réglementer davantage les perturbateurs endocriniens dans les jouets, les matériaux en contact avec des aliments et les cosmétiques. Mais aussi développer des critères européens pour des produits chimiques durables et de mettre fin au recyclage de substances chimiques nocives.

Conflit entre les DG Santé et Environnement

L'appel des ministres de l'Environnement s'inscrit dans un contexte de conflit entre deux directions générales (DG) de la Commission européenne, celle en charge de l'environnement et celle responsable de la santé. Cette dernière s'oppose fermement à un durcissement de la législation, ont révélé les quotidiens Le Monde et Le Parisien. La DG Santé « s'oppose à l'expansion d'une méthode très efficace de contrôle rapide des substances les plus préoccupantes, bien que l'UE ait reconnu il y a près de 20 ans que le processus d'évaluation des risques est lent et gourmand en ressources et ne permet pas au système de fonctionner de manière efficace et efficiente », décrypte le Bureau européen de l'environnement (BEE).

Selon l'ONG européenne, une relation malsaine entre la DG santé et la direction générale en charge de l'industrie a été encouragée par l'ancien patron de la Commission Jean-Claude Juncker qui a subordonné la première à la seconde.

La commissaire à la santé Stella Kyriakides s'est entretenue le 1er octobre avec son homologue de l'environnement Virginijus Sinkevičius pour tenter de trouver un compromis avant l'annonce de la stratégie, rapporte le BEE.