Produits de construction : appel aux fabricants pour créer de nouvelles déclarations environnementales

L'Alliance HQE-GBC lance un deuxième appel à accompagnement pour aider les fabricants à créer de nouvelles déclarations environnementales des produits de construction (FDES) et d'équipements du bâtiment (PEP). Cet appel vise les familles de produits et d'équipements qui ne sont pas encore couvertes par « au moins une donnée spécifique » pour répondre à la prochaine réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs. Pour rappel, son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2022 pour les logements. « La persévérance reste de mise car le manque actuel de FDES et de PEP pour certaines catégories de produits contraint encore les maitres d'ouvrages à utiliser des données environnementales par défaut (DED,) afin de pouvoir réaliser entièrement leurs ACV (analyse du cycle de vie) des bâtiments », souligne l'Alliance HQE-GBC.

Avec le soutien financier de l'Agence de la transition écologique (Ademe), cet appel encourage la réalisation de nouvelles déclarations environnementales collectives non présentes dans la base Inies, gérée par l'Alliance HQE-GBC. La clôture de l'appel est fixée au 31 mars. L'Alliance HQE-GBC sélectionnera 18 projets qui pourront ainsi bénéficier d'une aide à hauteur de 50 % des dépenses pour la production de leurs données, avec un maximum de : 15 000€ pour les FDES ou PEP collectifs ; 19 000€ pour les FDES ou PEP configurables et 13 000€ pour les règles de catégories de produit (PCR/PSR).

Au 31 décembre 2020, le baromètre Inies 2020 comptait un total de 3 902 données environnementales.