Produits phytosanitaires : un appel à projets de recherche pour qu'émergent des solutions alternatives

Biocontrôle, agroéquipements, travail sur les assolements, sélection variétale… Si les méthodes alternatives ou complémentaires aux produits phytosanitaires ont montré leur efficacité, elles ne suffisent pas toujours, à elles seules, pour protéger les cultures des ravageurs et autres agents phytopathogènes. Une approche plus systémique pourrait, par ailleurs, se révéler plus résiliente et plus robuste face au changement climatique. Dans le cadre du plan national Écophyto 2, qui vise à réduire de 50 % l'utilisation des produits phytopharmaceutiques d'ici à 2025, plusieurs ministères (Transition écologique, Agriculture et Alimentation, Solidarités et Santé, Enseignement supérieur et Recherche) ont lancé conjointement un nouvel appel à projets de recherche, en décembre dernier.

Intitulé « Combiner les leviers opérationnels alternatifs aux produits phytopharmaceutiques de synthèse pour une protection intégrée des cultures », ce dernier poursuit un double objectif : d'une part, faire émerger des clés méthodologiques afin d'introduire des mix de plusieurs solutions agroécologiques durables dans les pratiques, complétés d'outils pour évaluer leur durabilité ; d'autre part, développer, rendre opérationnelles et fiabiliser ces combinaisons dans des cas d'étude concrets.

Afin d'en démultiplier la valeur ajoutée, les projets basés sur des expérimentations en cours sont particulièrement encouragés, axés sur les cultures à forts enjeux économiques ou environnementaux de préférence. Des allers-retours sont également envisageables entre la modélisation et les bilans d'expérimentation. Financé grâce à la redevance pour pollutions diffuses affectée à l'Office français de la biodiversité (OFB), cet appel à projets bénéficie d'une dotation de 3 millions d'euros. La durée maximale des projets est fixée à trente-six mois et le montant de l'aide demandée à 400 000 euros. Dates limites de dépôt : le 28 février prochain, pour les lettres d'intention ; le 30 juin, pour les dossiers complets.