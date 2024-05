Les sénateurs adoptent en commission leur proposition de loi de programmation de l'énergie

Face à l'absence de projet de loi de programmation sur l'énergie, les sénateurs ont décidé de prendre les devants. À l'instar de leurs collègues écologistes de l'Assemblée, les sénateurs du groupe Les Républicains ont déposé leur propre proposition de loi (1) de programmation énergétique. « Dans quelle démocratie les grands choix de la Nation en matière d'énergie ne sont‑ils pas débattus au Parlement ? Il était essentiel que le Sénat présente son propre texte pour aborder un sujet crucial, qui impacte le quotidien des Français, et fixer un cap pour les filières économiques de l'énergie », justifie Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques, qui a adopté le texte ce mercredi 29 mai 2024.

Composée de 25 articles, la proposition est centrée sur 4 grands axes : la relance du nucléaire, de nouveaux objectifs en matière d'énergies renouvelables, des mesures de simplification ainsi que des mesures de régulation et de protection des consommateurs. Elle consacre en particulier la relance du nucléaire, avec un objectif d'au moins 27 GW de nouvelle capacité d'ici 2050, incluant 14 réacteurs européens pressurisés de type 2 (EPR2) et 15 petits réacteurs modulaires (SMR), avec un potentiel de 6 EPR2 supplémentaires. Elle prévoit aussi un maintien à au moins deux tiers du nucléaire dans le mix énergétique en 2030, ainsi qu'un recours aux matières nucléaires recyclées à hauteur de 20 %. Des mesures pour faciliter l'implantation de SMR, renforcer les sanctions à l'encontre des intrusions dans les installations nucléaires et permettre au projet de fusion Iter de déroger à l'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN) et à la loi Littoral bénéficient aussi à la filière.

Du côté des énergies renouvelables, les auteurs demandent au moins 29 GW pour l'hydroélectricité, 45 % de chaleur renouvelable, 20 % de biogaz et 50 térawattheures (TWh) de biocarburants d'ici 2030 ou 2035. La puissance en capacité de l'hydrogène devra s'élever à 6,5 GW d'ici 2030. Sur l'éolien en mer, la proposition ne va pas plus loin que les textes actuels. Un amendement a aussi été adopté pour préciser l'objectif relatif à la production d'origine photovoltaïque : elle devra avoir une capacité installée d'au moins 50 GW à l'horizon 2030.

Le texte établit également un objectif de baisse, d'ici 2030, des énergies fossiles, de 30 % de la consommation énergétique finale totale. Il prévoit aussi d'interdire la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de la sécurité d'approvisionnement.

La proposition de loi sera débattue en séance publique les 11 et 12 juin prochains.