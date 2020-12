Dans le cadre du programme de certificats d'économies d'énergie (CEE), baptisé « Actee », la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) accompagne les collectivités dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Le 30 novembre, la FNCCR a lancé deux nouveaux appels à projets, dotés de 20 millions d'euros, à destination des bâtiments publics du secteur médico-social, des collèges et des lycées des collectivités.

Le ministère de la Transition écologique a prolongé le programme Actee en lançant avec la FNCCR une nouvelle période d'action (Actee 2) dotée de 100 millions d'euros d'ici à fin 2023.

L'appel à projets « Charme » pour les bâtiments du secteur médico-social des collectivités prévoit deux dates limites de candidatures : le 24 février 2021 et le 26 mai 2021.

Le second appel à projets « Eucalyptus » vise la rénovation des collèges et lycées, gérés par les conseils régionaux et départements avec l'appui de syndicats d'énergie et d'autres partenaires. La date limite des candidatures est fixée au 15 mars 2021.

« La première phase d'Actee a permis d'aider quelque 10 000 collectivités territoriales, avec un budget de 12,5 millions d'euros générant à terme près de 120 millions d'euros de travaux », souligne la FNCCR.