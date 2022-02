Le 25 février, Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, a signé la convention de mise en œuvre du nouveau programme éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE), baptisé « Oscar », porté par l'Association technique énergie environnement (Atee). Sur la période 2022 à fin 2024, il vise à simplifier le parcours des artisans dans la mobilisation des aides publiques à la rénovation énergétique des logements. Ce programme bénéficie d'un financement de 16 millions d'euros.

Le programme formera environ 6 000 référents sur les aides à la rénovation, dans les différents réseaux d'artisans, de distributeurs et de négoce de matériaux et d'équipements. Ces référents informeront et accompagneront les artisans pour une meilleure utilisation des CEE et leurs articulations avec les aides d'État comme MaPrimeRénov' de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Ce programme prévoit de créer plusieurs outils afin de faciliter l'intégration des aides dans l'ensemble de la gestion de leurs chantiers (du devis à la clôture du chantier). Le volume de CEE délivrés dans le cadre de ce programme n'excède pas 2 256 gigawattheures cumulés actualisés (GWh cumac) de 2022 à fin 2024, selon l'arrêté, publié le 19 août 2021, au Journal officiel.

La ministre a également signé la convention pour reconduire le programme de CEE « Profeel », porté par l'Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Profeel 2 bénéficie d'un financement de 35 millions d'euros sur quatre ans. Ses huit projets, dont « Sereine » qui va se poursuivre, visent à « favoriser des décisions de rénovation performante et ainsi augmenter le volume de travaux de rénovation, ainsi que sécuriser l'atteinte des performances recherchées et améliorer la qualité des travaux de rénovation engagés », indique le ministère. Le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ce programme n'excède pas 5 023 GWh cumac sur la période 2022 à fin 2025, selon l'arrêté publié le 29 décembre 2021.