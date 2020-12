Programme environnement-santé-travail 2020 : L'Anses retient 34 projets

Sur les 277 projets soumis à l'occasion des deux appels à projets du programme environnement-santé-travail 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a finalement retenu 34 projets. Dotés d'un montant total de 7 millions d'euros, les appels à projets concernaient, pour l'un, les thématiques santé-environnement et santé-travail (dont deux millions d'euros dédiés aux perturbateurs endocriniens) et, pour l'autre, les radiofréquences et la santé. Au final quatre projets concernent la thématique radiofréquences et santé.

Parmi les thématiques plus générales, dix-sept projets portent sur les agents chimiques, dont dix sur les perturbateurs endocriniens et cinq sur les produits phytopharmaceutiques. Par exemple, une étude va s'intéresser à l'impact sur la reproduction et la fertilité de résidus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'hormones dans les eaux potables. Parmi ceux-ci, dix visent les effets cocktail, dont notamment une étude sur l'effet cocktail des antibiotiques sur les communautés bactériennes des égouts. Deux projets concernent la problématique émergente des micro-plastiques. Six portent sur les questions de la qualité de l'air intérieur ou extérieur, dont deux sur la pollution atmosphérique et deux sur les particules et nanoparticules en milieu professionnel. Deux projets retenus par l'Anses s'intéressent à la pollution lumineuse, dont un à son effet comme perturbateur endocrinien.

Note Impacts moléculaires et fonctionnels des radiofréquences de la téléphonie mobile 4G et 5G sur le cerveau

Exposition cumulative induites par des champs électromagnétiques radiofréquences induits chez les humains par les nouvelles technologies associées aux services automobiles et aux objets connectés

Modélisation numérique de l'interaction des champs RF sur les récepteurs thermiques – Mécanismes et expérimentations vivo et vitro

Effet des radiofréquences (5G, 2 fréquences) chez le sujet sain et dépressif : approches comportementale et neurobiologique de l'hypersensibilité́ électromagnétique (EHS) chez le rat



Note Analyse des résidus plastiques issus de la digestion humaine simulée de moules contaminées par des microplastiques



Effets des micro-plastiques et nano-plastiques sur l'activité des transporteurs membranaires de xénobiotiques



Note Étude des effets pro-allergisants des nanoparticules de silice amorphe en réponse aux pneumallergènes

Couplage innovant pour l'évaluation de l'effet sur les voies respiratoires de la poly exposition aux émissions particulaires et gazeuses issues de la transformation mécanique du bois