Programme Life : accord sur un budget de 5,4 milliards d'euros pour 2021-2027

Les représentants du Parlement européen et du Conseil sont parvenus le 17 décembre à un accord sur le programme européen pour l'environnement et le climat (Life) pour la période 2021-2027.

Le budget alloué à ce programme est de 5,4 milliards d'euros (Md€), dont 3,5 Md€ consacrés aux activités liés à l'environnement et 1,9 Md€ à l'action pour le climat. Life doit contribuer à l'atteinte de l'objectif global d'au moins 30 % des dépenses du budget de l'UE en faveur des objectifs climatiques, de même qu'à celui de consacrer 7,5 % de ce budget aux objectifs de biodiversité à compter de 2024. Le programme soutient également la mise en œuvre du Pacte vert pour l'Europe afin de permettre à l'UE de devenir climatiquement neutre d'ici 2050.

Une priorité sera donnée aux projets qui présentent un « intérêt européen évident », qui sont le plus susceptibles d'être « reproduits avec succès » et mobilisent les investissements les plus importants. « Life encouragera également le recours aux marchés publics écologiques », annonce le Parlement.

Pour la période précédente, de 2014 à 2020, le programme était doté de 3,2 Md€. La Commission européenne avait proposé en juin 2018 d'augmenter de 60 % son montant. Life figure parmi les programmes pour lesquels a été proposée proportionnellement la plus forte augmentation budgétaire. Avec cet accord, les négociations en trilogue sont maintenant achevées et la prochaine étape est constituée de l'approbation définitive des textes par le Parlement et le Conseil.

Lancé en 1992, Life est le seul programme de l'UE consacré spécifiquement à l'environnement et à l'action climatique. Depuis sa création, il a permis de cofinancer plus de 5 400 projets dans toute l'Europe.