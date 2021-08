Programme national pour l'alimentation : le Gouvernement finance 107 nouveaux projets

Le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation a présenté, le 6 août, les 107 projets nouvellement financés dans le cadre du Programme national pour l'alimentation (PNA3) et du plan France Relance. Au total, 8,4 millions d'euros seront déployés pour soutenir le développement des initiatives lauréates soutenant « l'accès du plus grand nombre à une alimentation locale, durable et de qualité ». Ce dispositif fait ainsi écho à la loi Egalim, pour l'alimentation durable dans la restauration collective.

Les initiatives sélectionnées comptent, parmi elles, 86 nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT) – s'ajoutant aux 65 premiers lauréats de l'année 2021, sélectionnés en mars dernier. Pour rappel, l'objectif fixé par le Gouvernement concerne « la création et la consolidation » d'au moins un projet alimentaire territorial par département d'ici 2023. La liste des lauréats comporte, à titre d'exemple, le projet de lancement d'ateliers participatifs pour « répondre aux besoins d'amélioration des pratiques agricoles et d'accès à une alimentation locale pour tous » au sein de la communauté des communes Plaines et monts de France, en Seine-et-Marne.

En outre, des 300 candidats à l'appel à projets « innovants » 2020-2021 du PNA3, le Gouvernement en a retenu 21 « se distinguant par la qualité de leur démarche dont le PNA subventionne l'essaimage », à l'échelle régionale ou nationale. Parmi les lauréats, le projet Fedelis, notamment, comprend la création d'outils d'information et de formation pour favoriser la promotion et l'approvisionnement de produits Label rouge et d'indication géographique protégée (IGP) dans les circuits de la restauration collective publique.