Un programme de recherche pour mesurer l'empreinte biodiversité des projets immobiliers

Seize entreprises, dont plusieurs promoteurs immobiliers, participent à un nouveau programme de recherche sur l'empreinte biodiversité des projets immobiliers. Ce programme est baptisé BIG (Biodiversity Impulsion Group). Il est lancé par la société foncière Gecina et coordonné par l'Observatoire de l'immobilier durable (OID). Il vise à développer un référentiel commun d'indicateurs et d'outils de mesure pour définir et améliorer l'empreinte biodiversité des projets immobiliers (mesure de l'impact carbone, santé ou encore fraîcheur en ville, etc.).

L'objectif est de mesurer les impacts liés à la biodiversité d'un bâtiment « pour piloter les progrès ». Cette démarche permettra « d'éclairer le choix des maîtres d'ouvrage et des investisseurs et mieux concilier les fonctions urbaines et écologiques des territoires », soulignent les partenaires.

Les seize entreprises participantes sont : Aire nouvelle, Altarea, Amundi, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Covea Immobilier, Crédit agricole Immobilier, Gecina, Groupama Immobilier, Korian, Linkcity, LVMH, Nexity, Perial Asset Management, groupe RATP et Schneider Electric.

Pour Nathalie Bardin, directrice exécutive marketing stratégique, RSE et innovation d'Altarea : « Si l'on sait mesurer l'empreinte carbone d'une opération, nous n'avons pas encore d'outil de mesure de la biodiversité. Avec BIG, nous allons ensemble pouvoir tester sur des opérations pilotes des indicateurs qui nous permettront d'avoir un référentiel commun et de progresser ». Ces travaux associeront notamment les aménageurs, les grands donneurs d'ordres, les agences et les institutions publiques, les associations professionnelles et les experts mobilisés sur le sujet de la biodiversité.