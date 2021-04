CSR : Suez et Tereos s'associent pour développer une chaudière de 56 MW dans l'Aisne

Le 29 mars, Suez et Tereos ont annoncé un « projet de partenariat » dans le domaine des combustibles solides de récupération (CSR). Suez propose de produire de la vapeur à partir de CSR pour alimenter la sucrerie-distillerie du groupe coopératif sucrier à Origny-Sainte-Benoite (Aisne). L'objectif est de réduire la consommation de gaz du « plus grand site mondial de distillerie de betteraves », expliquent les deux groupes.

La chaudière CSR, qui sera réalisée et exploitée par Suez, devrait afficher une puissance de 56 mégawatts (MW). Une telle puissance en fait un des plus gros projets français, derrière le projet « hors norme » Solvéo (une chaudière de 180 mégawatts (MW) développée par Solvay et Véolia pour alimenter la soudière de Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle)).

Candidat à l'appel à projet « Énergie CSR » de l'Ademe

L'objectif du projet de Suez est d'alimenter la sucrerie-distillerie de Tereos à hauteur d'environ 400 gigawattheures (GWh) par an, soit près de 40 % des besoins énergétiques du site. Les CSR devraient être produits sur des sites à proximité à partir de refus de tri, de déchets d'activités économiques (DAE), de déchets d'ameublement ou encore d'encombrants.

Ce projet de chaudière CSR avait été présenté par Suez dans le cadre du comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et valorisation des déchets ». Il avait été retenu par les pouvoirs publics en juin 2019 avec 13 autres. À ce titre, il a bénéficié d'un suivi spécifique afin, notamment, d'identifier les freins règlementaires, fiscaux ou techniques. Contacté, Suez a indiqué avoir sollicité un soutien de l'Agence de la transition écologique (Ademe) dans le cadre de l'appel à projets « Énergie CSR ».