Décarbonation de l'industrie : 33 nouveaux projets sélectionnés

Un nouveau lot de projets de décarbonation portés par des sites industriels a été sélectionné par l'État pour être subventionné dans le cadre du Plan de relance. Dix-sept projets visent à substituer l'usage de carburants fossiles par de la biomasse pour produire de la chaleur dans le cadre de l'appel à projets « Chaleur biomasse ». De nombreux projets concernent le secteur de l'agroalimentaire (fromagerie, brasserie, sucrerie) mais aussi la production de bioéthanol, des papeteries ou encore des scieries. C'est le cas par exemple de la scierie Migeon en Nouvelle-Aquitaine qui va installer une chaudière biomasse pour couvrir l'intégralité de ses besoins en chaleur en consommant de l'écorce.

L'ensemble de ces projets bénéficieront d'une aide à l'investissement de 44 millions d'euros ainsi que d'une aide au fonctionnement de 83 millions d'euros. Plusieurs autres projets de ce type vont encore être sélectionnés au cours du premier semestre 2021 puisque l'appel à projet « chaleur biomasse » est relancé.

Seize autres projets industriels visent à améliorer l'efficacité énergétique des process pour un investissement total de 175 millions d'euros à l'échelle nationale. Ils bénéficieront d'une aide de 36 millions d'euros de la part de l'État et se répartissent dans les secteurs de la métallurgie, sidérurgie, imprimerie, verrerie ou encore la plasturgie. Il s'agit, par exemple, du projet porté par le groupe Aptar en Auvergne-Rhône-Alpes. L'industriel va construire une nouvelle usine avec de très hautes performances d'enveloppe et de la récupération de chaleur sur le groupe air comprimé et les trois groupes froid.

Pour les prochaines sessions de sélection, l'appel à projets « Efficacité énergétique » sera élargi à la transformation des procédés, sous toutes leurs formes, dès lors qu'ils contribuent significativement à la décarbonation de l'industrie.