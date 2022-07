Un projet de décret veut quadrupler le temps d'activité des centrales à charbon l'hiver prochain

Pour passer l'hiver prochain, le gouvernement souhaite encore pouvoir compter sur les centrales à charbon de Cordemais et de Saint-Avold. Un projet de décret prévoit de quadrupler leur temps de fonctionnement, vis-à-vis de leur plafond actuel.

La France ne va pas encore abandonner le charbon de sitôt. De ce jeudi 30 juin au 21 juillet, le gouvernement soumet à la consultation publique un projet de décret prévoyant de rehausser le temps de fonctionnement des centrales à charbon pour l'hiver prochain. « Compte tenu de la faible disponibilité des centrales nucléaires (du fait des suites de la crise sanitaire et des problèmes de corrosion sous contrainte) et des risques sur l'approvisionnement en gaz résultant de la guerre en Ukraine, (…) faire fonctionner les centrales à charbon plus que ce que permet le plafond actuel permettrait de limiter le risque sur la sécurité d'approvisionnement en électricité », affirme le gouvernement.

Seule la centrale de Cordemais (Loire-Atlantique), qui comprend deux tranches de 600 mégawatts (MW) chacune, fonctionne encore. La centrale de Saint-Avold (Moselle), dotée d'une dernière tranche de 600 MW, a été arrêtée en mars dernier, conformément à la loi Énergie-climat. Elle n'a néanmoins pas fermé pour autant et reste donc capable de redémarrer.

2 500 heures de fonctionnement supplémentaires…

Pour rappel, en vertu de cette même loi, le décret du 26 décembre 2019 a instauré un plafond d'émissions autorisées fixé, en temps normal, à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt (ktCO 2 e/MW) par an, soit 700 heures de fonctionnement chaque année pour chaque centrale. L'hiver dernier, un décret a modifié ce seuil maximal pour des soucis de sécurité d'approvisionnement : il a été rehaussé à 1 ktCO 2 e/MW jusqu'à fin février. Le plafond actuel, temporairement rabaissé à 0,6 ktCO 2 e/MW jusqu'à la fin de l'année, est ensuite entré en vigueur.

2

2

2

Cette fois, la nouvelle proposition du gouvernement comprend d'augmenter le plafond actuel jusqu'à 3,1 ktCOe/MW (soit 3 100 heures). Cette extension significative s'appliquerait, de plus, jusqu'au 31 mars 2023. Mais elle comporte une condition : les deux centrales à charbon pourront fonctionner pendant au maximum 600 heures, comme prévu au préalable depuis le 1mars dernier, jusqu'au 30 septembre. Ensuite, du 1octobre au 31 mars 2023, leur temps total d'activité pourra s'élever jusqu'à 2 500 heures. Après quoi, le seuil précédent, fixé à 0,6 ktCOe/MW, serait réinstauré à partir du 1avril 2023, avant de retrouver le plafond réglementaire d'origine (0,7 ktCOe/MW) dès le 1janvier 2024 (voir le tableau ci-contre).

… Contre le paiement d'une « obligation de compensation »

Concrètement, en admettant que les énergéticiens décident d'utiliser cette hausse exceptionnelle au maximum de son potentiel durant l'automne et l'hiver prochains, les centrales émettraient l'équivalent de 4,5 millions de tonnes de CO 2 supplémentaires. Cela étant, le projet de décret prévoit une « compensation carbone », en plus des obligations de restitution de quotas dans le cadre du marché carbone européen.