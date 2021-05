Soutien au biométhane : le nouveau cadre réglementaire est en consultation

Le projet de décret qui fixe les différents modes de soutien au biométhane est en consultation. Il encadre les appels d'offres pour les installations produisant plus de 25 GWh par an et crée un dispositif destiné à développer le bioGNV.

Philippe Collet, journaliste

Rédacteur spécialisé © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [37554] / utilisation du flux d'actualité.