Des parcs d'activité zéro émission : le projet CirculEnergie est lancé

Transformer les parcs d'activité existants en zones neutres en carbone et en énergie : tel est l'objectif du projet CirculEnergie, développé par les sociétés de conseil Greenflex et Valoen, le bureau d'études Tecsol et le cabinet juridique LLC et Associés. Soutenue par le programme européen Life, grâce à une enveloppe de plus d'un million d'euros, cette initiative a été officiellement lancée le jeudi 12 janvier.

Les parcs d'activité représentent 30 % des zones urbanisées et une part importante du parc immobilier, constatent les instigateurs du projet. Responsables d'un fort impact sur la biodiversité, par le biais de l'artificialisation des sols, et sur la qualité de l'air, via les déplacements induits et les activités exercées, ils constituent ainsi un enjeu majeur pour lutter contre le changement climatique.

En parallèle, riches en espaces et en forte demande énergétique, ils pourraient devenir des fers de lance de la transition énergétique. Pourtant, soulignent les quatre associés, aucun des acteurs du marché n'intègre une approche entièrement industrialisée, suffisamment reproductible et intégrée pour transformer ces zones en territoires énergétiques et carbone net zéro. Ces derniers l'expliquent par des coûts de développement et de transaction trop élevés pour garantir des avantages aux clients et aux acteurs du marché.

En s'appuyant sur une méthodologie multiacteur entièrement industrialisée et agrégée, Life CirculEnergies prévoit donc de planifier, développer, financer, mettre en œuvre et suivre un modèle clés en main réplicable et évolutif, basé sur l'efficacité énergétique et les investissements dans les énergies renouvelables. Concrètement, il vise à accompagner les entreprises présentes sur les parcs d'activité à chaque étape de leur projet en termes de sobriété, d'efficacité énergétique, de production d'énergies renouvelables et de développement de services énergétiques bas carbone, tels que la mobilité électrique. Le programme doit s'achever en octobre 2025.