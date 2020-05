Dix acteurs européens de l'énergie plaident pour l'électrification des usages et l'hydrogène vert

Alors que la Commission européenne doit présenter sa stratégie sur l'hydrogène le 24 juin, dix acteurs européens de l'énergie plaident, dans une lettre commune, pour le développement d'un hydrogène vert. Les signataires sont Akuo Energy, BayWa r.e., EDP (Energias de Portugal), Enel, Iberdrola, MHI Vestas Offshore Wind, Ørsted, Vestas, SolarPower Europe et WindEurope.

« L'électrification directe est la solution la plus rapide et la plus rentable pour parvenir à une forte réduction des émissions de CO 2 dans les secteurs clés de l'économie et pour accélérer la réalisation d'un système d'énergie renouvelable », écrivent-ils. Selon eux, plus de 60 % de la consommation finale d'énergie peuvent être couverts par l'électricité, et notamment la chaleur et le transport routier.

Mais, dans certains secteurs, comme la chimie, l'industrie lourde, le transport routier à longue distance, l'aviation et le transport maritime, l'électrification peut être complexe ou coûteuse. « L'hydrogène vert sera la meilleure voie d'avenir pour leur décarbonisation complète et pour parcourir le dernier kilomètre vers la neutralité climatique d'ici 2050 », analysent-ils.