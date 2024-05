Souveraineté agricole : les principales modifications du projet de loi

Le projet de loi sur la souveraineté agricole a fait l'objet d'intenses débats à l'Assemblée nationale. Zoom sur les principales modifications adoptées à l'issue des travaux menés par les députés, avant son examen par le Sénat en juin.

Le projet de loi de souveraineté en matière agricole a été enrichi et amendé lors de son examen à l'Assemblée nationale, achevé mardi 28 mai par un vote solennel. Il va désormais être retravaillé par les sénateurs, à partir du 12 juin en commission et du 24 juin en séance publique. Zoom sur les principales modifications en matière d'environnement.

Une programmation pluriannuelle de l'agriculture

L'article 1er, relatif aux principes fondamentaux liés à l'agriculture et à l'alimentation, a été largement réécrit lors de son passage à l'Assemblée nationale. Il prévoit désormais l'élaboration d'une programmation pluriannuelle de l'agriculture, tous les dix ans à partir du 1er juillet 2025, sur le modèle de la PPE consacrée à l'énergie, afin de dessiner les ambitions pour l'agriculture et l'alimentation sur une décennie, et d'y allouer les moyens nécessaires.

Cette PPA devra détailler les objectifs nationaux de production par filière, être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et s'articuler avec la stratégie natioanle bas-carbone (SNBC) et la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) notamment.

Plusieurs objectifs ont d'ailleurs été introduits (ou réintroduits) dans le texte. « La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la [première] période de programmation », précise ainsi le projet de loi à l'article 8. « Pour atteindre cet objectif, l'État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d'agrandissement par la régulation de l'ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture ». Et de promettre à l'automne une grande réforme de la politique foncière pour « s'adapter aux enjeux contemporains ». Cette réforme, demandée par de nombreux acteurs, pourrait être lancée dès l'automne. En parallèle, le dispositif de portage du foncier, qui devait permettre à des fonds d'investissement et d'autres acteurs financiers d'acheter des terres agricoles, a été supprimé du projet de loi.

Par ailleurs, des objectifs en matière d'agriculture biologique et de culture en légmineuses ont été finalement réintroduits, alors qu'ils avaient été supprimés lors de la réécriture de l'article 1er. Ainsi, avant le 1er janvier 2030, l'agriculture bio devra atteindre 21 % de la surface agricole utile (SAU), la culture de légumineuses 10 %.

Le stress-test climatique devient facultatif

Les députés ont, en revanche, choisi de supprimer l'obligation de réaliser un diagnostic modulaire, outil d'évaluation d'une exploitation lors de sa transmission ou de sa création. L'outil sera bel et bien créé avant 2026 par l'État, en coordination avec les régions, mais en vue d'accompagner les agriculteurs volontaires, notamment dans le cadre du futur réseau France services agriculture. Il doit permettre de renseigner la viabilité économique de l'exploitation, les débouchés, les potentiels de diversification…

Un module sera consacré à la réalisation d'un stress-test climatique afin d'évaluer « la résilience du projet d'installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l'atténuation de celui-ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ». En revanche, le diagnostic de la qualité des sols a été supprimé du dispositif, afin d'éviter de « nouvelles contraintes normatives », précise l'amendement adopté.

Atteintes à l'environnement : un stage de sensibilisation et des transactions

Un amendement, présenté et adopté par le Gouvernement, adapte quant à lui le régime de répression appliqué aux atteintes à l'environnement, sans attendre l'ordonnance initialement prévue. Il réserve la qualification de délit aux faits commis de manière intentionnelle et présume que toute intentionnalité est exclue lorsque l'atteinte est commise dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale ou réglementaire. À la place, une nouvelle mesure administrative est prévue : la réalisation d'un stage de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, « notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats ».

Enfin, en cas de délit, l'action publique pourra être éteinte par une transaction proposée par l'administration, acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. « Son intention est d'encourager le recours à la transaction pénale, notamment lorsque l'atteinte à la conservation des espèces animales et végétales, des habitats naturels et des sites géologiques résulte de l'entretien d'une haie en dehors des périodes autorisées », indique l'exposé des motifs.

Par ailleurs, l'article consacré à l'harmonisation des règles applicables aux haies s'est vu enrichi de plusieurs dispositions. Les gestionnaires de réseaux (de voirie, de transport, d'énergie) devront élaborer des plans d'action et de gestion durable des haies. Les députés ont également souhaité que les périodes d'interdiction de travaux sur les haies soient fixées par chaque département, pour tenir compte des contextes et conditions climatiques locaux. Enfin, les sanctions en cas de destruction de haie sans autorisation ou absence d'opposition à déclaration passent du régime de répression (jusqu'à 100 000 euros d'amende) à celui des contraventions (de 450 euros à 3 000 euros en cas de récidive).

Enfin, un amendement prévoit que les nouvelles règles de contentieux pour les projets d'ouvrage hydraulique agricole et les installations d'élevage, qui visent à réduire les délais et recours possibles, s'appliquent aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Affichage de l'origine des produits

Autre nouveauté : l'article 1er quater prévoit que les pouvoirs publics élaborent une méthode d'affichage de l'origine des produits alimentaires, afin de renseigner le pays de provenance le plus représenté, la part de matières premières provenant de l'Union européenne et la possibilité de renseigner également la part d'origine nationale. Le pays de fabrication ou de transformation finale devra aussi être indiqué. « Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025 », précise l'article.