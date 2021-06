Bientôt une norme pour développer les bétons biosourcés

Lancé en avril 2021, le projet baptisé « NG2B » vise à mettre en place un cadre normatif adapté aux granulats servant à produire des bétons biosourcés. Ils sont obtenus à partir de particules végétales notamment le lin, la balle de riz ou encore le chanvre et le miscanthus.

Ce projet a été sélectionné en novembre 2020, lors de la troisième édition de l'appel à projets de recherche « Graine » de l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), la Guilde Sable Vert, une association de professionnels de la construction, et l'agence BioBuild Concept dédiée à la construction éco-durable. Figurent aussi Parex Group, spécialiste des mortiers industriels, le groupe cimentier Vicat, le spécialiste du béton végétal projeté Akta, l'Institut polytechnique UniLaSalle et l'École de l'aménagement durable des territoires (ENTPE). La durée de ce projet s'étendra sur trente mois.

La prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020), prévue à compter de 2022, va notamment promouvoir le stockage de carbone par les matériaux biosourcés. L'objectif du projet NG2B est d'établir un cadre général de caractérisation et de classification des granulats végétaux pour favoriser le développement de ce marché. « Ces travaux visent à établir une "carte d'identité" de ces granulats, compilant les spécifications susceptibles d'influencer les caractéristiques techniques et environnementales des bétons végétaux », a expliqué le Cerema. Il pilotera le comité scientifique et technique dédié à la validation de la caractérisation de ces granulats végétaux.