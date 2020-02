Lancement d'un projet de recherche franco-allemand sur l'énergie éolienne en eaux profondes

Le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie et le regroupement français WEAMEC (WEst Atlantic Marine Energy Community) cofinancent le premier projet de recherche sur l'énergie éolienne flottante. Ce projet, nommé Vamos (pour Validation, mesure et optimisation de l'énergie éolienne flottante) devra permettre d'accroître les connaissances sur cette technique grâce à une campagne de mesure menée sur la première éolienne en mer française, Floatgen.

Cette campagne de mesure sera complétée par des modélisations numériques. Une campagne de validation sera ensuite organisée afin de comparer les résultats des mesures réalisées avec ces modélisations. Les porteurs de ce projet espèrent ainsi parvenir à évaluer l'influence des mouvements de la plateforme flottante sur le comportement aérodynamique des éoliennes et de leur sillage. Les connaissances alors acquises seront ensuite utilisées pour concevoir un contrôleur de turbine optimisé.

L'objectif annoncé du projet Vamos est de concevoir des turbines plus légères et moins chères, et donc réduire le coût des éoliennes en mer flottantes. Ces dernières peuvent être installées dans des eaux plus profondes que les éoliennes fixées au fond de l'océan, qui dominent aujourd'hui le marché de l'éolien offshore. À long terme, les porteurs de ce projet espèrent ainsi permettre aux États d'augmenter les surfaces exploitables pour l'énergie éolienne en mer, et donc la part de l'éolien sur le marché de l'énergie.