Projet Reflex : top départ de l'expérimentation d'Enedis dans les Landes et dans la Somme

Enedis a annoncé, le 29 juillet dernier, l'expansion effective de son projet « Reflex » de flexibilité électrique. Cette augmentation des capacités d'accueil du réseau public de distribution d'électricité sera d'une hauteur de 200 MW et concerna deux territoires expérimentaux : les Landes et la Somme. Un appel au marché correspondant sera ainsi lancé prochainement, avec pour objectif « d'utiliser de nouveaux leviers de flexibilité pour absorber les surplus de production d'énergies renouvelables accueillis par les postes sources concernés. »

Ces deux nouvelles zones géographiques « d'opportunités identifiées » rejoignent le Nord, le Morbihan, Paris, le Gard et la Côte-d'Azur, comprises dans le premier appel d'offres, en juin 2020, pour des services de flexibilité locales. Ce gonflement du projet « Reflex » (déjà envisagé l'an dernier) fait, lui, suite à la décision du 16 juillet de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) sur l'ouverture d'un nouveau « bac à sable » réglementaire – récemment validé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) – et à l'arrêté du 14 juillet sur les offres alternatives de raccordement pour les énergies renouvelables.

« Cette démarche expérimentale, en partenariat avec RTE, permet d'accompagner les territoires en leur permettant d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de développement d'énergies renouvelables, dans le cadre des S3RENR (Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables), explique Enedis dans un communiqué. Ainsi, les installations éoliennes et photovoltaïques pourront être raccordées sans attendre des travaux supplémentaires notamment dans les postes-sources en permettant l'augmentation des capacités d'accueil en contrepartie d'écrêtements ponctuels des producteurs. »