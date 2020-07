RTE met en place les premières briques de son stockage d'énergie en Côte-d'Or

Le gestionnaire de réseau RTE vient d'installer les premiers containers du projet expérimental Ringo. Ces équipements sont arrivés le 1er juillet à Vingeanne (Côte-d'Or). Ils accueilleront prochainement des batteries de type Lithium ion NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) à forte densité énergétique du fabricant Nidec Asi. Ces batteries auront pour mission de stocker le surplus de production d'énergies renouvelables solaire et éolienne et de déstocker à un autre moment. À l'issue des travaux, une phase de six mois de test interviendra, pour une mise en service et un début d'expérimentation prévue en juin 2021. Une fois en service, le site représentera une capacité de stockage de 12 MW / 24 MWh, soit l'équivalent de la production de cinq éoliennes. Deux autres sites seront équipés dans le cadre du projet Ringo : Bellac (Haute-Vienne) et Ventavon (Hautes-Apes).

« En stockant ce surplus de production, et en le déstockant ailleurs simultanément, la batterie Ringo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue à réduire les émissions de CO 2 du mix énergétique », explique RTE. Ce projet est en effet l'illustration du concept de ligne virtuelle présenté par RTE en 2017. Le concept de lignes virtuelles s'appuie sur des moyens de stockage qui se substituent à des lignes électriques classiques. Lorsqu'une ligne physique est saturée, une batterie stocke l'électricité excédentaire en amont de la ligne saturée. Au même instant, une ou plusieurs batteries délivrent exactement la même quantité d'électricité ailleurs sur le réseau. Les sites de production et de consommation sont virtuellement reliés, grâce à des batteries disposées aux points névralgiques du réseau et fonctionnant en vases communicants.