Projet Sereine : nouvelle campagne de mesures de la performance énergétique des maisons

Piloté par l'Agence qualité construction (AQC) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le projet Sereine, lancé en 2019, fait partie du programme de certificats d'économies d'énergie (CEE) Profeel. Les chercheurs de Sereine ont développé une méthode de calcul pour connaître rapidement la performance énergétique de l'enveloppe d'une maison individuelle, rénovée ou neuve. Ils ont également conçu une application mobile (utilisable sur tablette, smartphone ou ordinateur), qui évalue la performance énergétique des systèmes de la maison (le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, le rafraîchissement et l'éclairage).

Le projet Sereine, qui a été reconduit, lance aujourd'hui une nouvelle campagne de tests, « afin d'optimiser sa solution innovante et fiable de mesure de performance ». Sont invités à y participer gratuitement, 240 propriétaires de maison individuelle dans toute la France, d'ici à fin 2024. Seront ainsi recrutées 170 maisons rénovées ou à rénover et 70 maisons neuves. Les maisons concernées ont une surface idéale de 120 m2 et comprenant au plus un mur mitoyen. La puissance électrique des installations doit être d'un minimum de 6 kVA. Les fenêtres doivent être équipées de volets roulants ou battants. En cas de rénovation, au moins deux postes de travaux doivent être concernés.