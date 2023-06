Un projet pour identifier les végétaux les plus résistants au changement climatique en ville

Plante & Cité, centre d'ingénierie de la nature en ville, l'Ademe et le Cerema lancent le projet AVEC, Adaptation du végétal au climat de demain, dans l'objectif de faciliter le choix d'essences végétales à planter en ville à partir de « données fiables et éclairantes », selon leurs capacités de rafraîchissement et d'adaptation au changement climatique. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des stratégies d'adaptation au changement climatique en milieu urbain, et qui vise « le maintien et la régénération de la strate arborée […] et l'optimisation des services rendus, notamment climatiques (ombrage, rafraîchissement) », alors que la France se prépare à un réchauffement de + 4 °C d'ici à la fin du siècle.

Durant vingt mois, ce projet porté par une équipe multidisciplinaire s'articulera autour de trois axes : tout d'abord, améliorer les connaissances en compilant des données « sur les caractéristiques du végétal impliquées dans les mécanismes biologiques et physiologiques d'adaptation ». Il aura également comme objectif de préciser les critères « pour un nombre satisfaisant d'essences, en phase avec les attentes des collectivités et des professionnels de l'aménagement, du paysage et de la nature en ville », ou à défaut, de proposer des méthodes pour acquérir ces données ultérieurement. Enfin, le projet permettra la mise au point des indicateurs à destination des outils d'aide à la décision et de rendre accessibles les données récoltées via le système d'information Végébase-Floriscope de Plante & Cité.

« Alors que les spécialistes du monde forestier alertent sur la croissance moins rapide des arbres dans ce contexte [de changement climatique], ce projet constituera une avancée majeure, notamment pour éclairer sur le choix des végétaux qui ont déjà été cultivés et produits en pépinières », souligne Hélène Cruypenninck, représentante du président de Plante & Cité.