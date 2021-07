Projets innovants en énergie : la CRE ouvre un second guichet de candidatures

Dans le cadre du dispositif d'expérimentation réglementaire - aussi appelé « bac à sable » - la Commission de régulation de l'énergie (CRE) annonce l'ouverture d'une deuxième salve de sélection de projets. Créé par la loi énergie-climat pour répondre à la nécessaire mutation des réseaux électriques avec l'arrivée des énergies renouvelables, ce bac à sable a convaincu semble-t-il le régulateur : « La CRE se réjouit de la mobilisation forte autour du dispositif. (…) Ce premier exercice a permis de confirmer [son] intérêt ».

Elle ouvre donc un second guichet à compter du 15 septembre prochain et jusqu'au 31 décembre. Les mêmes critères d'éligibilité seront appliqués. La CRE espère notamment que ce second guichet permettra l'émergence de nouveaux projets relatifs à des « thématiques d'avenir pour le système énergétique », telles que la valorisation des données, le stockage, la mobilité électrique, les flexibilités et l'intégration des énergies renouvelables. Petite nouveauté : avec la loi climat et résilience, les projets liés aux infrastructures de recharge peuvent désormais intégrer le dispositif.

La première période a permis de sélectionner au total une dizaine de projets. Ils font l'objet d'un suivi annuel et d'un retour d'expériences qui permettront d'éclairer les décideurs sur la pertinence de faire évoluer le cadre juridique.