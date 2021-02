Un AMI pour accélérer l'essor des véhicules propres

L'Ademe et BPIfrance lancent, dans le cadre du quatrième programme d'investissements d'avenir (PIA) et jusqu'au 31 août, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la production de véhicules propres. Baptisé Coram 2021, il se concentre sur le développement des composants stratégiques pour la fabrication des véhicules électriques et hybrides rechargeables, les systèmes à hydrogène pour la mobilité et le véhicule autonome et connecté.

« Il est attendu des projets de R&D qu'ils contribuent à la transformation en profondeur de la filière automobile pour répondre aux enjeux technologiques, de compétitivité et de transition écologique. Les projets devront être structurants pour les entreprises et plus largement, pour la filière automobile et l'ensemble de l'écosystème de la mobilité routière », souligne le communiqué de presse. L'objectif est d'accélérer la mise sur le marché de technologies, de services et/ou de solutions innovants et durables en matière de mobilité.

Les candidatures peuvent être déposées par des entreprises de la filière automobile et de la mobilité routière, seules ou en consortium.