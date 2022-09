Projets de recherche biomasse : l'Ademe sélectionne 22 lauréats pour la 4e édition

L'Agence de la transition écologique (Ademe) a retenu 22 lauréats dans le cadre de la quatrième édition de l'appel à projets Graine. Ce dernier vise à améliorer les manières de produire, de gérer et de valoriser les biomasses. Trois grands axes le structurent : l'un s'intéresse à des solutions techniques pour une économie décarbonée et circulaire des biomasses (alimentaires ou non), le second à des méthodes et outils pour une approche systémique et durable au sein des filières et des territoires et le dernier souhaite identifier les leviers et apprentissages nécessaires pour favoriser la transition.

Parmi les projets retenus figurent par exemple une étude sur le compostage en pied d'immeuble des déchets de cuisine et de table pour assurer la qualité sanitaire des composts, une évaluation des systèmes d'exploitation mixtes qui intègrent la méthanisation pour une amélioration de la chaîne de valeur de la bioénergie ou encore une analyse des effets à long terme du miscanthus cultivé sur des sols agricoles contaminés par des éléments métalliques.

L'appel à projets Graine se veut une contribution à la mise en œuvre de l'Accord de Paris et à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). « Les solutions développées doivent intégrer la nécessaire adaptation des secteurs de la bioéconomie aux changements globaux, en limitant leur vulnérabilité et en augmentant leur résilience », indique l'Ademe.