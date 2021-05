Stor'Hy, un projet de stockage d'hydrogène dans la région Grand Est

Storengy, filiale d'Engie spécialiste du stockage de gaz naturel et du développement des gaz renouvelables, développe les besoins de stockage de l'hydrogène dans différentes régions où elle est déjà implantée. En Grand Est, la société lance le projet Stor'Hy à Cerville près de Nancy. « Les besoins de stockage de la filière hydrogène sont différents de ceux du gaz naturel. Ils nécessitent la création de cavités de plus petite taille, adaptées aux besoins du marché de l'hydrogène d'aujourd'hui et modulables pour ceux de demain », explique le spécialiste.

Le site de stockage de gaz naturel de Cerville est implanté en nappe aquifère à 500 m de profondeur. L'ambition de Stor'Hy est d'innover en construisant une nouvelle cavité saline dédiée à l'hydrogène dans les couches de sel supérieures de la nappe aquifère. Dans un premier temps, il est prévu de créer sur le site une cavité saline peu profonde, à environ 270 m de profondeur. Elle permettra de stocker neuf tonnes d'hydrogène (soit l'équivalent de 360 pleins de bus à hydrogène).

Début 2021, un consortium d'acteurs, coordonné par Storengy, a également lancé le projet Hypster pour tester à l'échelle industrielle le stockage d'hydrogène dans des cavités salines à Étrez dans l'Ain. Le site de stockage d'Étrez, situé au nord-ouest de Bourg-en-Bresse, est le premier site français de stockage de gaz naturel en cavités salines en termes de capacité. Les études d'ingénierie du sous-sol et de la surface ont débuté en début d'année 2021. La construction de l'unité d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert sur site est prévue pour 2022. L'expérimentation du stockage débutera en 2023.