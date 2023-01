Une proposition de loi déposée pour prévenir les feux de forêt

Mettre au niveau des mégafeux la stratégie française de prévention des incendies : c'est l'une des ambitions du la proposition de loi que viennent de déposer quatre sénateurs. Ces derniers ont fait partie de la mission sur la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Remis en août 2022, leur rapport préconisait des améliorations dans la prévention et l'intégration de l'ensemble de ces actions dans une stratégie nationale interministérielle, elle-même vouée à être traduite dans une proposition de loi.

C'est donc désormais chose faite et leur proposition de texte reprend les recommandations du rapport. Elle propose notamment l'élaboration d'une stratégie nationale et interministérielle, de mieux réguler les interfaces forêt-zone urbaine, de mobiliser le monde agricole dans la prévention du risque incendie, d'équiper les sapeurs-pompiers à la hauteur des besoins, mais également de reconstituer des forêts plus résilientes après l'incendie. « Ce texte résulte d'une concertation au long cours entre les acteurs de la défense des forêts contre l'incendie, les élus locaux, la filière forêt bois ainsi que les administrations centrales et opérateurs de la politique forestière, indique le Sénat. Les rapporteurs appellent le Gouvernement à soutenir cette initiative. »

Le texte pourrait être examiné par le Parlement au premier semestre 2023.