Des normes internationales ISO pour la protection de la biodiversité

L'organisation internationale de normalisation (l'ISO) a chargé la France d'animer la préparation, avec tous les pays volontaires, de normes internationales favorisant la protection de la biodiversité.

L'association AFNOR a, dans ce cadre, lancé un appel à participation. Vingt premiers pays, représentant tous les continents, ont déjà signalé leur volonté de participer à la rédaction de normes volontaires internationales. Acteurs publics et privés, chercheurs et représentants d'ONG, se réuniront pour élaborer des méthodes et des cadres de référence qui permettront de renforcer l'action de tous en faveur de la protection de la biodiversité.

Depuis un an déjà, une vingtaine d'acteurs socio-économiques français travaillent avec l'ambition de porter au plan international des premières contributions. La future norme NF X32-001 en fera partie. Elle propose à toute organisation une méthodologie de criblage systématique des enjeux de biodiversité. L'outil, qui sera finalisé fin 2020, aidera à intégrer les enjeux de conservation, de restauration, et d'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques dont les humains bénéficient.

Le projet engagé au sein de l'ISO sera mené avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il permettra de valoriser les réussites en matière de préservation de la biodiversité. Les participants pourront ainsi partager leurs expériences sur des cas concrets, bénéficiant ainsi de l'occasion pour faire connaître leurs approches pour un écosystème spécifique, au-delà des frontières.

La première réunion de travail se tiendra fin 2020. Alternant discussions à l'échelle nationale et internationale, le comité technique présentera ses premières normes à l'horizon 2023.