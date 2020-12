Directive oiseaux : l'Europe demande à la France de renforcer la protection des tourterelles

La Commission européenne a envoyé un avis motivé à la France afin qu'elle renforce la protection de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), une espèce classée vulnérable sur la liste rouge mondiale des oiseaux ainsi que sur la liste rouge européenne des oiseaux.

La France accueille 10 % de la population reproductrice de cette espèce en Europe. Or, « entre 1996 et 2016, la population de tourterelles a diminué de 44 % en France, ce qui montre comment les pressions exercées par l'agriculture et la chasse, en particulier, peuvent contribuer à la perte de biodiversité », note la Commission. Cette dernière considère que la France n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats et la chasse durable de cette espèce, malgré une première mise en demeure en 2019. « Conformément à la directive, les États membres sont tenus de veiller à ce que les tourterelles disposent d'habitats suffisants, à ce que ces habitats soient protégés par des garanties juridiques adéquates et gérés selon les besoins écologiques de l'espèce, et à ce que la chasse n'ait lieu que lorsqu'elle est durable ».

La France dispose d'un délai de deux mois pour répondre à cet avis motivé. A défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Une procédure similaire a été ouverte contre l'Espagne, pour les mêmes raisons.