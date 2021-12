Les Pyrénées se dotent d'une stratégie de résilience au changement climatique

Ce lundi 13 décembre, la Communauté de travail des Pyrénées (CTP), qui réunit sept régions pyrénéennes (dont l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, côté français), a présenté sa nouvelle Stratégie pyrénéenne du changement climatique (EPiCC). Elle s'inscrit dans le cadre de la Stratégie pyrénéenne 2018-2024 de la CTP (EPI), visant le développement du territoire et de la qualité de vie de ses habitants. « Le territoire pyrénéen porte un peu plus chaque jour les stigmates du dérèglement climatique et c'est ensemble que les sept territoires de la CTP ont décidé d'endiguer la détérioration de cet écosystème et d'apporter leur contribution à la préservation de ses ressources précieuses grâce à la ratification de la Stratégie pyrénéenne du changement climatique », a déclaré Eva Garcia Balaguer, coordinatrice de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC), lors du récent conseil plénier annuel de la CTP.

L'objectif de l'EPiCC est plus précisément de « rendre les Pyrénées plus résilientes au changement climatique » d'ici à 2050 à travers cinq axes de coopération transfrontalière :

- climat : production de connaissances climatiques actualisées et accessibles ;

- espaces naturels résilients : gestion « résiliente » des rivières et de la qualité de l'eau, lutte contre la perte de biodiversité et contre les ravageurs émergents ;

- population et territoires : prévention aux risques naturels, sensibilisation et éducation à l'environnement ;

- économie de montagne adaptée : maintenir l'activité touristique et assurer la viabilité des secteurs économiques les plus exposés au changement climatique ;

- gouvernance : accroître la visibilité des Pyrénées en matière d'adaptation au changement climatique au niveau européen et international.

Ces axes se partageront 89 « actions prioritaires » à réaliser d'ici à 2030 dans le cadre de l'EPiCC. Cofinancé par le Programme européen Interreg Espagne-France-Andorre (Poctefa) et le Programme européen de financement Life, ce nouveau plan d'action constitue surtout une « démarche unique en Europe », selon le CTP. « À ce jour, il n'existe aucune autre stratégie transfrontalière d'adaptation au changement climatique qui aborde les défis climatiques d'un même territoire de manière transversale et en prenant en compte la spécificité d'un territoire de montagne. »