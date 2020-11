Pyrogazéification et injection : GRDF lance un appel à projets pour faire la démonstration

Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz GRDF lance un appel à projets afin de développer un démonstrateur de pyrogazéification raccordé au réseau de distribution.

« Cet appel à projets a plus précisément pour objectif de tester l'injection dans le réseau de méthane de synthèse produit par valorisation de déchets solides (bois déchet, combustibles solides de récupération [CSR], pneus usagés…). Le démonstrateur devra utiliser des briques technologiques matures, privilégiant par exemple les solutions de méthanation catalytique », indique GRDF. Ce dernier participera à hauteur de 2 millions d'euros au financement du démonstrateur. L'appel à projets est ouvert jusqu'au 19 février 2021, pour une sélection du lauréat d'ici fin avril.

La pyrogazéification consiste à brûler à très haute température (autour de 1 000°C) des déchets pour produire du gaz. Il s'agit de l'une des technologies qui permettrait de verdir l'approvisionnement en gaz, avec la méthanisation et le power-to-gaz. « Dans le cadre des groupes de travail injection hydrogène et injection gaz de synthèse, GRDF se mobilise, à côté des autres acteurs de la filière et en lien avec les pouvoirs publics, pour définir les modalités d'injection de tous les gaz renouvelables dans le réseau de distribution, au-delà du biométhane », indique le gestionnaire de réseau. GRDF a lancé récemment un appel à projets pour tester l'injection dans le réseau de méthane de synthèse issu d'hydrogène produit par électrolyse.