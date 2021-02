Programme Life : 7 M€ pour restaurer la qualité de l'eau dans les Pays-de-la Loire

La Commission européenne a annoncé, le 17 février, un investissement de 121 millions € dans de nouveaux projets intégrés de protection de l'environnement et du climat, dans le cadre du programme Life.

Un projet français va bénéficier de ce financement. Il s'agit de Revers'eau, dans les Pays-de-la-Loire. « La région souffre de pollution de l'eau et de phénomènes climatiques extrêmes tels que des sécheresses et des inondations. Seules 11 % de ses masses d'eau de surface atteignent un bon état requis par la directive-cadre sur l'eau, 25 % sont en mauvais état », indique la Commission. Et 79 % des cours d'eau risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés pour 2027. Les pesticides, les micro-polluants, mais aussi l'hydrologie, la morphologie, la continuité des cours d'eau ont un impact sur la qualité des eaux régionales, qu'elles soient de surfaces, souterraines ou côtières.

Pour restaurer la qualité des eaux, le Conseil régional prévoit la mise en œuvre d'un plan de gestion du bassin hydrographique de la Loire-Bretagne. L'objectif est d'atteindre un bon état écologique pour 37 % des masses d'eau en 2027. Une enveloppe de 15 M€ est dédiée à ce plan, dont 7 M€ provenant du programme Life.

« Les travaux porteront notamment sur l'amélioration de la forme et de la structure des cours d'eau et sur la réduction de la pollution en l'attaquant à sa source ». Le plan cible notamment l'agriculture et l'industrie agroalimentaire.