Qualité des eaux de baignade : l'OMS actualise ses lignes directrices

L'organisation mondiale de la santé a mis à jour les lignes directrices de 2003 concernant la qualité des eaux de baignade. « Les dernières lignes directrices comprennent des objectifs et des méthodes de gestion des risques fondés sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques au niveau mondial résumées dans plusieurs recommandations visant à mieux protéger les baigneurs et à anticiper les risques relatifs à la qualité de l'eau », a assuré Kate Medlicott, cheffe de l'Équipe assainissement et eaux usées de l'OMS.

Parmi les évolutions à noter figure une meilleure prise en compte de la gestion préventive des risques grâce à l'instauration d'un plan de sécurité des eaux spécifique au site. Les lignes actualisées se concentrent sur la qualité des eaux et excluent désormais la gestion des autres risques liés à la baignade comme l'exposition au soleil. Autre point important : un lien avec la protection de l'environnement : « La protection de la santé humaine peut devoir être mise en balance avec les objectifs de protection de l'environnement, souligne l'OMS dans son rapport. L'application de ces lignes directrices doit donc tenir compte des objectifs et des mesures de protection des écosystèmes côtiers et aquatiques ».

Par ailleurs, au niveau européen, la Commission a lancé au début de l'année 2021 une procédure d'évaluation de la Directive eaux de baignade, texte pivot pour la gestion de la qualité de ces eaux. Un certain nombre de questions nouvelles pourraient être prises en compte : les polluants émergeants mais également les recommandations de l'OMS concernant les virus et les cynanobactéries.