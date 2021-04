Le 16 avril, les ministres de l'Agriculture et de la Ville ont annoncé les 48 nouveaux lauréats de la deuxième tranche de l'appel à projets « Les quartiers fertiles ». Piloté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), cet appel vise à déployer l'agriculture urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la ville : jardins partagés ou d'insertion, micro-fermes, etc. Il est doté d'un budget de 34 millions d'euros, dont 13 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance.

Cette vague de 48 nouveaux lauréats représente une enveloppe de plus de 15 millions d'euros et s'ajoute aux 27 projets primés en décembre. Au total, 75 projets ont déjà été sélectionnés.

Les ministres ont lancé la troisième tranche de l'appel à projets. Le dépôt des candidatures est attendu pour le 16 juillet 2021 au plus tard, selon les modalités définies dans le cahier des charges disponible sur le site de l'Anru. Les lauréats seront annoncés à l'automne. « Plus de 100 fermes urbaines ont déjà été financées avec ce programme et nous poursuivons cette dynamique avec l'ouverture d'un nouvel appel à projets », se félicite Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture.