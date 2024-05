Industrie : le Conseil européen entérine quatre textes structurants pour l'avenir du marché unique

Devoir de vigilance, technologies vertes, éco-conception et émissions de méthane : en quelques jours, le Conseil européen a donné son accord définitif à quatre textes qui pourraient contribuer à limiter les impacts des activités industrielles dans l'UE.

Les produits industriels et manufacturés fabriqués au sein de marché européen seront soumis à un cadre environnemental et climatique plus strict.

A l'aube d'une nouvelle mandature au Parlement européen, le Conseil de l'UE a donné son accord définitif à toute une série de textes importants mettant parfois un point final à de longs mois, voire de longues années de négociations. Vendredi 24 mai, il a ainsi adopté la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité qui établit des obligations et des responsabilités pour les sociétés en matière de droits de l'homme et de protection de l'environnement. Désormais, ces dernières devront s'assurer que leurs actions, mais également celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux respectent les règlementations tout au long de la chaîne de production. Elles devront également adopter et mettre en œuvre un plan de transition climatique conformément à l'Accord de Paris.

Lundi 27 mai, l'institution a approuvé le « Net zero industry act ». Ce règlement définit une série de mesures visant à renforcer l'écosystème européen de la fabrication de technologies vertes, afin de permettre aux 27, notamment, d'atteindre les objectifs climatiques de l'Union. Il simplifie le processus d'octroi de permis pour les projets stratégiques et crée un cadre règlementaire favorable à l'innovation et aux tests de technologies nouvelles. II facilite l'accès au marché des produits technologiques stratégiques, soutient l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre européenne dans ces secteurs et ouvre la voie au stockage de grands volumes de CO 2 dans les sites géologiques de l'Union.

Fabrication sobre et moins émissive

Élargissant son champ d'application à tous les types de biens mis sur le marché européen, au-delà des produits énergétiques, le règlement sur l'écoconception a lui aussi achevé son parcours législatif le même jour, en remplacement de l'actuelle directive. Les industriels seront donc bientôt tenus de se plier à de nouvelles exigences en matière de durabilité, de réemploi, de réparabilité, d'efficacité énergétique, de recyclage et d'utilisation des ressources. Certaines substances susceptibles d'entraver la circularité seront bannies. Cette évolution s'accompagne d'un cadre plus rigoureux en matière d'information et de passation de marchés publics. Le nouveau règlement introduit par ailleurs l'interdiction de détruire les textiles et les chaussures invendus et habilite la Commission à faire de même pour d'autres produits à l'avenir.

Enfin, dans le cadre du plan Fit for 55, le Conseil a également entériné, toujours le lundi 27 mai, un règlement visant à suivre et à réduire les émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Le texte introduit de nouvelles exigences concernant la mesure, la déclaration et la vérification des émissions de ce polluant climatique, deuxième gaz à effet de serre le plus important, potentiellement 30 fois plus puissant que le CO 2 , bien qu'à durée de vie plus courte. Le règlement prévoit des actions d'atténuation, telles que la détection et la réparation des fuites ou la limitation de l'éventage et du torchage. Des outils de surveillance à l'échelle mondiale assureront la transparence des émissions liées aux importations de pétrole, de gaz et de charbon dans l'UE.

Tous ces textes seront prochainement publiés au Journal officiel de l'UE après leur signature par les présidents du Parlement européen et du Conseil. Selon les cas, ils entreront immédiatement en vigueur ou vingt jours plus tard. Afin de transposer la directive sur le devoir de vigilance, les États membres auront en revanche deux ans pour mettre en œuvre les règlementations et procédures administratives nécessaires.