Feu vert pour le rachat de Suez RV Osis par Sarp

L'autorité de la concurrence a donné un feu vert « sous conditions » au rachat d'Osis, filiale de Suez par Sarp, filiale de Veolia. Les deux sociétés sont toutes deux actives principalement dans le secteur de la maintenance d'ouvrages et réseaux d'assainissement et du nettoyage industriel en France. « Cette opération a été examinée indépendamment de l'opération d'acquisition de Suez par Veolia, annoncée le 30 août 2020 et actuellement en cours, prévient l'autorité de la concurrence. Dans l'opération autorisée ce jour par l'Autorité, Veolia acquerra les actions de Suez RV OSIS directement auprès du groupe Suez. »

Mais à l'issue de son analyse, l'Autorité constate que les parties détiendraient ensemble des positions importantes à destination des collectivités en Île-de-France, sans que d'autres concurrents puissent efficacement les contrebalancer. Sarp serait fortement renforcé sur ce marché ce qui priverait les collectivités d'une alternative concurrentielle. Afin d'y remédier, Sarp s'est donc engagée à céder huit agences de Suez RV OSIS, situées essentiellement en Île-de-France, ce qui satisfait l'autorité de la concurrence.