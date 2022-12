Pour accélérer son déploiement dans les ENR, Eiffage entre au capital de Sun'R

Dans sa volonté de prendre une place grandissante dans les énergies renouvelables (ENR), l'un des chefs de file du BTP en Europe, Eiffage, entre au capital de Sun'R. Au travers de sa filiale Eiffage Concessions, le groupe vient d'acquérir 75 % du spécialiste des ENR. Ce taux pourrait atteindre 80 % dans le courant de 2023. Le solde du capital sera conservé par le fondateur Antoine Nogier et l'équipe de management. L'opération a été réalisée par le rachat d'actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.

Avec cette opération, Eiffage veut poursuivre le déploiement de centrales solaires photovoltaïques. Sun'R possède un portefeuille de plus de 100 MWc en exploitation et de 300 MWc en développement, en France et à l'étranger. L'agrivoltaïsme est également un secteur dans lequel Sun'R se démarque, avec 150 MWc de projets en cours, de même que la fourniture d'électricité verte, avec sa filiale Volterres.

Les deux groupes pourraient aussi trouver des synergies dans plusieurs métiers d'Eiffage, notamment ceux des concessions, des sytèmes de gestion de l'énergie, du génie civil et de la route, de la construction ou encore du métal. « Ce rapprochement est une formidable opportunité pour le groupe Sun'R de changer d'échelle, tout en conservant notre agilité et le positionnement distinctif de nos trois activités », déclare Antoine Nogier, président-directeur général et fondateur du groupe Sun'R.