Fusion Veolia-Suez : un accord de principe est conclu

Après un long bras de fer et de multiples rebondissements, Veolia et Suez ont finalement trouvé un accord de principe sur les conditions de leur rapprochement.

Au final, de leur union devrait résulter un « nouveau Suez » dont les activités seraient recentrées sur l'eau municipale et le déchet solide en France (chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'€). À noter : il intégrerait aussi le Centre international de recherche sur l'eau et l'environnement (Cirsee).

Hors des frontières de l'hexagone, Suez conserverait ses activités notamment dans l'eau en Italie (y compris la participation dans Acea), la République tchèque (y compris la Lydec), l'Asie centrale, l'Inde, la Chine, l'Australie. Le nouvel acteur garde également ses activités digitales et environnementales (SES) dans le monde. Il serait détenu par un groupe d'actionnaires comprenant des partenaires financiers des deux groupes et des salariés. L'actionnariat devra être majoritairement français. Le fonds d'investissement Méridiam, envisagé par Veolia dès le début pour reprendre les activités eau et déchets, se dit quant à lui « prêt à reprendre une large part du futur ensemble issu de l'accord (…) dans la mesure ou la gouvernance et les critères retenus permettent de mettre en place un projet industriel de très long terme ».

Un champion de la transformation écologique de 37 milliards d'euros de CA

De son côté Veolia, poursuit son projet de constitution d'un « champion mondial de la transformation écologique » doté de 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec les activités identifiées comme stratégiques. Et pour cela l'accord de principe prévoit la suspension des cessions entamées par Suez mais significatives pour Veolia, comme la vente des activités de déchets en Australie à l'opérateur Cleanaway. Les deux acteurs s'engagent également à interrompre les procédures en cours et lors de la signature des accords définitifs de se désister de tous les contentieux. Avec cet accord, la fondation néerlandaise créée par Suez qui rend inaliénables Suez eau France et ses actifs devrait être désactivée.

Les deux groupes ont également fini par s'entendre sur un prix de l'action Suez fixé à 20,50 € (coupon attaché), conditionné à la conclusion de l'accord de rapprochement.

Concernant les salariés, Veolia a réitéré ses engagements de conserver l'intégralité de l'emploi et des acquis sociaux pour une durée de quatre ans après la clôture de l'offre. Un engagement également applicable aux actionnaires du nouveau Suez.

Les deux groupes devraient conclure des accords définitifs de rapprochement d'ici le 14 mai prochain.