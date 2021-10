RE 2020 : la Banque des territoires débloque de nouveaux prêts pour les bailleurs sociaux

La Banque des territoires et Action Logement annoncent de nouveaux prêts bonifiés pour accompagner le secteur HLM à mettre en œuvre la prochaine Réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs. Elle entrera en vigueur à compter de janvier 2022 pour les logements neufs, puis en juillet 2022 pour les bureaux et les bâtiments scolaires.

La Banque des territoires et Action Logement prévoient de lancer, courant 2022, un appel à manifestation d'intérêt pour attribuer 200 millions d'euros de prêts de haut de bilan bonifiés (PHB 2.0) aux bailleurs sociaux. Cette enveloppe « pourra financer les opérations allant au-delà du simple respect de la réglementation, c'est-à-dire les logements sociaux les plus vertueux aux plans énergétique et environnemental », soulignent les deux organismes. Seront éligibles les opérations capables d'atteindre dès 2022, les seuils fixés pour 2025 de la RE 2020 en matière de performance carbone des constructions neuves. « Les indicateurs utilisés seront les niveaux 2025 de l'IC construction (impact sur le changement climatique des composants du bâtiment) et de l'IC Energie (impact carbone des consommations d'énergie du bâtiment) ».

« Nous avons à cœur d'aider les bailleurs à produire des logements toujours plus attractifs et plus durables. Nous voulons encourager les organismes de logement social à investir dans des solutions techniques plus innovantes qui leur permettront d'améliorer l'empreinte écologique des logements produits. Nous favoriserons ainsi la massification de ces innovations (matériaux bas carbone, sortie des énergies fossiles, réduction des émissions de gaz à effet de serre du chantier) qui présentent un surcoût », a déclaré Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires.