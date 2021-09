Ré-homologation du glyphosate : les consultations sont ouvertes

Les deux consultations à la base de la décision de la ré-homologation du glyphosate sont ouvertes, en parallèle, pour soixante jours : celle sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) porte sur le rapport de classification et d'étiquetage harmonisés, celle sur le site de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) vise le rapport d'évaluation de renouvellement sur le glyphosate.

Les dossiers en consultation ont été préparés et réactualisés par le groupe d'évaluation du glyphosate (AGG, Assessment Group of Glyphosate) composé de quatre États membres : la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède.

« Le glyphosate a actuellement une classification harmonisée comme causant des lésions oculaires graves et comme toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme, rappelle l'Efsa. La classification pour la mutagénicité des cellules germinales, la cancérogénicité ou la toxicité pour la reproduction n'a pas été considérée comme justifiée. L'évaluation scientifique initiale de l'AGG ne recommande pas de modification de la classification existante. »

L'Efsa tiendra compte de l'avis de l'Echa sur le rapport d'évaluation de renouvellement sur le glyphosate (RAR) lors du processus d'examen par les pairs. Ses travaux devraient être finalisés au second semestre 2022.

La dernière étape revient à la Commission européenne, qui décidera en collaboration les 27 États membres, du renouvellement ou non de l'homologation du glyphosate pour une utilisation dans l'Union européenne.