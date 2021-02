Reach : l'Echa publie une évaluation de la procédure de restriction

Après la procédure d'autorisation, c'est au tour de celle de restriction de faire l'objet d'une évaluation par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa). La restriction est l'une des quatre procédures prévues par le règlement Reach. Elle vise à protéger la santé humaine et l'environnement des risques inacceptables présentés par des substances chimiques. Cela peut passer par la limitation ou l'interdiction de leur fabrication, de leur mise sur le marché ou de leur utilisation, ou encore par des mesures techniques ou des étiquetages spécifiques.

Selon cette évaluation, les bénéfices pour la santé liés à cette procédure s'élèvent à 2,1 milliards d'euros (Md€) par an, grâce à une réduction du risque de cancers, des troubles du développement sexuel, de l'asthme professionnel et des maladies allergiques cutanées ou respiratoires. « Étant donné que les coûts associés pour la société s'élèvent à 0,5 milliard d'euros par an, les avantages pour la santé sont quatre fois plus élevés que les coûts », se félicite l'agence européenne. Une fois que toutes les restrictions évaluées auront porté leurs effets, plus de sept millions d'Européens par an seront moins exposés aux produits chimiques nocifs, au travail ou dans la vie quotidienne, estime l'Echa.

Quant au bénéfice pour l'environnement, la procédure de restriction empêcherait l'émission de plus de 95 000 tonnes de substances dangereuses par an. Le coût lié à cette réduction est estimé à 1,2 Md€/an. « Cette étude montre que les avantages sociétaux des restrictions sont considérablement plus élevés que les coûts associés », conclut Peter van der Zandt, directeur de la gestion des risques à l'Echa.